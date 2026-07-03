Каждый пятый опрошенный россиянин продолжает работать во время отпуска

«Пятая часть трудоустроенных россиян (20%) продолжает работать во время отпуска и быть на постоянной связи с коллегами, еще почти четверть (24%) — стараются не отрываться от команды и периодически подключаются к задачам по собственному желанию», — говорится в сообщении.