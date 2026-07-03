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Каждый пятый опрошенный россиянин продолжает работать во время отпуска

Еще 24% респондентов периодически подключаются к задачам по собственному желанию, следует из исследования hh.ru и «Островка».

МОСКВА, 3 июля./ТАСС/. Порядка 20% граждан России продолжают работать во время своего отпуска, еще 24% периодически подключается к задачам по собственному желанию. Это следует из исследования hh.ru и «Островка».

«Пятая часть трудоустроенных россиян (20%) продолжает работать во время отпуска и быть на постоянной связи с коллегами, еще почти четверть (24%) — стараются не отрываться от команды и периодически подключаются к задачам по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Еще 57% всех опрошенных россиян сообщили, что на отдыхе сводят к минимуму все контакты с коллегами и не отвлекаются на рабочие вопросы, согласно исследованию.

Указывается, что опрос проводился 12−14 мая 2026 года, участие приняли 3 220 респондентов.