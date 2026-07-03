Юрист Сорокина объяснила, когда за ведение блога могут уволить

«Личный блог, не связанный с коммерческой деятельностью, как правило, считается личным делом сотрудника. Исключение составляют случаи, когда публикации нарушают обязательства о конфиденциальности или иные условия трудового договора. Если блог не содержит секретных данных компании, сам по себе факт его ведения не является законным основанием для расторжения договора. Если руководство полагает, что контент сотрудника наносит репутационный ущерб организации, оно обязано доказать, что это прямо нарушает конкретные положения договора или закона. В противном случае любые санкции со стороны работодателя могут быть оспорены в суде», — сказала Сорокина.