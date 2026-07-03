Юрист Сорокина объяснила, когда за ведение блога могут уволить

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Ведение личного блога в соцсетях может стать поводом для увольнения, если публикации нарушают конфиденциальность или наносят репутационный ущерб компании. В остальных случаях блог считается личным делом сотрудника, сообщила ТАСС замдиректора правовой организации «Альтернатива», юрист Екатерина Сорокина.
«Личный блог, не связанный с коммерческой деятельностью, как правило, считается личным делом сотрудника. Исключение составляют случаи, когда публикации нарушают обязательства о конфиденциальности или иные условия трудового договора. Если блог не содержит секретных данных компании, сам по себе факт его ведения не является законным основанием для расторжения договора. Если руководство полагает, что контент сотрудника наносит репутационный ущерб организации, оно обязано доказать, что это прямо нарушает конкретные положения договора или закона. В противном случае любые санкции со стороны работодателя могут быть оспорены в суде», — сказала Сорокина.
При этом Сорокина пояснила, что совмещать работу с фрилансом или самозанятостью можно, если подработка не превышает четырех часов в день. Однако это может стать поводом для увольнения при раскрытии тайн компании или работе на конкурентов.
Главная проблема возникает при конфликте интересов, отметила эксперт. Это происходит, когда побочные проекты работника идут вразрез с интересами компании или ведут к утечке внутренней информации.
«Если фриланс пересекается с бизнесом основного предприятия или создает прямую конкуренцию, это может послужить поводом для увольнения. Запрет на сотрудничество с конкурентами обычно закреплен в локальных актах фирмы», — отметила она.
Юрист также напомнила об особом правиле для самозанятых: им нельзя оказывать услуги тому же работодателю, с которым заключен трудовой договор. Это сделано специально, чтобы компании не могли экономить на налогах, переводя своих штатных сотрудников в статус самозанятых.