В Алматы ярко завершился 92-й концертный сезон оркестра имени Курмангазы

Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы уже более девяти десятилетий остается одним из главных хранителей и популяризаторов национального музыкального наследия. Концерты, посвященные Национальному дню домбры, не только сохраняют традиции исполнения народной музыки, но и помогают познакомить новые поколения слушателей с богатством казахской культуры.