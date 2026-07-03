В Алматы ярко завершился 92-й концертный сезон оркестра имени Курмангазы

Финальный концерт объединил лучшие образцы казахской музыкальной классики и стал ярким завершением насыщенного творческого года, передает DKNews.kz.
На сцене прозвучали кюи и народные песни.
В программу заключительного вечера вошли народные кюи, народные песни и произведения казахских композиторов, которые считаются частью золотого фонда национальной музыкальной культуры.
Концерт познакомил зрителей с богатым наследием казахского музыкального искусства и объединил как признанные произведения, так и исполнительское мастерство известных артистов.
Кто выступил на концерте.
В праздничном вечере приняли участие ведущие исполнители страны.
На сцену вышли:
Народный артист Казахстана Рамазан Стамгазиев; лауреат международных и республиканских конкурсов Нургалым Аманбай; лауреат международных и республиканских конкурсов Жайна Бауыржанқызы; лауреат международных и республиканских конкурсов Нурсултан Утеген; лауреат международных и республиканских конкурсов Сабира Бибатырова.
За дирижерским пультом выступили:
главный дирижер оркестра, кавалер ордена «Құрмет» Абылай Тилепберген; заслуженный деятель Казахстана Жексен Айсын; лауреат международных и республиканских конкурсов Нарын Кажгали.
Чем запомнился 92-й сезон.
В течение концертного сезона коллектив реализовал сразу несколько крупных творческих проектов.
Оркестр:
представил новые концертные программы; провел гастрольные туры; принял участие в республиканских культурных проектах; выступил на международных культурных площадках.
Почему это важно.
Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы уже более девяти десятилетий остается одним из главных хранителей и популяризаторов национального музыкального наследия. Концерты, посвященные Национальному дню домбры, не только сохраняют традиции исполнения народной музыки, но и помогают познакомить новые поколения слушателей с богатством казахской культуры.