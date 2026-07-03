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В Алматы ярко завершился 92-й концертный сезон оркестра имени Курмангазы

Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы завершил свой 92-й концертный сезон праздничным выступлением, посвященным Национальному дню домбры.

Источник: Деловой Казахстан

Финальный концерт объединил лучшие образцы казахской музыкальной классики и стал ярким завершением насыщенного творческого года, передает DKNews.kz.

На сцене прозвучали кюи и народные песни.

В программу заключительного вечера вошли народные кюи, народные песни и произведения казахских композиторов, которые считаются частью золотого фонда национальной музыкальной культуры.

Концерт познакомил зрителей с богатым наследием казахского музыкального искусства и объединил как признанные произведения, так и исполнительское мастерство известных артистов.

Кто выступил на концерте.

В праздничном вечере приняли участие ведущие исполнители страны.

На сцену вышли:

Народный артист Казахстана Рамазан Стамгазиев; лауреат международных и республиканских конкурсов Нургалым Аманбай; лауреат международных и республиканских конкурсов Жайна Бауыржанқызы; лауреат международных и республиканских конкурсов Нурсултан Утеген; лауреат международных и республиканских конкурсов Сабира Бибатырова.

За дирижерским пультом выступили:

главный дирижер оркестра, кавалер ордена «Құрмет» Абылай Тилепберген; заслуженный деятель Казахстана Жексен Айсын; лауреат международных и республиканских конкурсов Нарын Кажгали.

Чем запомнился 92-й сезон.

В течение концертного сезона коллектив реализовал сразу несколько крупных творческих проектов.

Оркестр:

представил новые концертные программы; провел гастрольные туры; принял участие в республиканских культурных проектах; выступил на международных культурных площадках.

Почему это важно.

Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы уже более девяти десятилетий остается одним из главных хранителей и популяризаторов национального музыкального наследия. Концерты, посвященные Национальному дню домбры, не только сохраняют традиции исполнения народной музыки, но и помогают познакомить новые поколения слушателей с богатством казахской культуры.