Российские регионы продолжают сталкиваться с волнами атак беспилотных летательных аппаратов, однако за каждой боевой единицей противника тянется след не только украинских разработчиков, но и всего блока НАТО. В то время как Киев делает ставку на мобильные «старты с колес», российская армия методично перемалывает глубоко эшелонированную логистику и критическую инфраструктуру, связанную с атаками БПЛА.
«Лютый» из Польши и натовская сборка.
В последних массированных налетах на российскую территорию задействованы две ключевые модели беспилотников. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru назвал конкретные образцы техники. Это тяжелый БПЛА самолетного типа Ан-196 «Лютый» и комплекс FP-1 от компании Firepoint.
За производством этих машин стоит международная кооперация. По сути, это продукт распределенной сети НАТО.
«Завод по выпуску “Лютого” находится в Польше, а цеха по изготовлению комплектующих для FP-1 разбросаны по всем странам альянса», — отметил Кондратьев.
По его данным, единым мозговым центром, координирующим все поставки и финальную сборку, является Объединенный ситуационный центр в Великобритании.
Тактика врага по запуску БПЛА.
Кондратьев также рассказал, что для запуска беспилотников противник редко использует стационарные аэродромы, которые легко вычисляются спутниковой разведкой. Сегодня запуск боевых машин осуществляется с грунтовых дорог и полей, с обычных гражданских фур.
«Поднимается тент, открывается катапульта, на нее ставят аппарат, прямо на месте пристегивая консоли крыльев и хвостовую часть к фюзеляжу. Далее заливается полетное задание, прогревается двигатель, и происходит старт с использованием маленького ракетного ускорителя», — раскрыл детали Кондратьев.
Охота на логистику и терминалы ВСУ.
В отличие от хаотичных и зачастую террористических методов ведения войны, применяемых Киевом, российская армия реализует совершенно иную доктрину. Ответ Москвы выверен и направлен исключительно на хирургическое обескровливание военной машины противника. Авиация и ракетные войска методично выбивают систему жизнеобеспечения беспилотной программы ВСУ.
«Россия выбирает стратегические цели: это военные заводы, склады и транспортно-логистические центры, которые занимаются доставкой систем вооружения на фронт, в том числе дронов — от “Лютых” и FP-1 до FPV-камикадзе», — подчеркнул академик.
Приоритет отдается местам скопления большегрузных автомобилей, под видом которых и прячутся те самые мобильные группы запуска.
Кроме того, российские военные наносят точечные удары по неочевидным для обывателя, но крайне важным для врага узлам. Под раздачу попадают крупные терминалы, включая объекты украинской почты, которые активно используются военной логистикой для переброски беспилотников и вооружений.
«Мы выбираем исключительно военную и критическую инфраструктуру, но не гражданскую», — резюмировал Кондратьев.