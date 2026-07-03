Украину трясет ракетный разгром: взорвано оружие Польши, Британии и НАТО

Российские регионы продолжают сталкиваться с волнами атак беспилотных летательных аппаратов, однако за каждой боевой единицей противника тянется след не только украинских разработчиков, но и всего блока НАТО. В то время как Киев делает ставку на мобильные «старты с колес», российская армия методично перемалывает глубоко эшелонированную логистику и критическую инфраструктуру, связанную с атаками БПЛА.