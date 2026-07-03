В Хабаровском крае 30 тысяч детей отдохнули в летних лагерях за июнь

Семьи с детьми от 6 до 18 лет, постоянно проживающие в Хабаровском крае, могут получить компенсацию части стоимости путёвки. По поручению Дмитрия Демешина её размер в этом году увеличили на 11%: за смену в 21 день в лагерях края выплата составит 18 тысяч рублей. Доход семьи при этом не учитывается, а обращаться за компенсацией можно несколько раз за каникулы.