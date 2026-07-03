В Хабаровском крае 30 тысяч детей отдохнули в летних лагерях за июнь

В Хабаровском крае первая смена летней оздоровительной кампании охватила больше 30 тысяч детей. Школьников приняли 17 загородных центров, 312 лагерей с дневным пребыванием и 35 лагерей труда и отдыха, сообщили в минобрнауки региона.
Губернатор Дмитрий Демешин назвал нынешнюю кампанию одной из самых масштабных для края. Расширить детский отдых удалось в том числе благодаря президентской поддержке и строительству новых корпусов.
«Этим летом организовали одну из самых крупных кампаний детского отдыха», — отметил Дмитрий Демешин.
К началу сезона лагеря обновили: в загородных центрах провели капитальные и косметические ремонты, закупили мебель и современное оборудование. Больше всего лагерей с дневным пребыванием открыли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Аяно-Майском, Комсомольском, Ульчском и Николаевском районах.
Особое внимание уделили детям, которым поддержка государства особенно нужна. В этом году увеличили число бесплатных путёвок для детей участников СВО, ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Только за первую смену бесплатно отдохнули около девяти тысяч детей.
Сейчас в большинстве лагерей уже стартовала вторая смена, а июль станет самым насыщенным месяцем оздоровительной кампании. С 2023 по 2025 год в трёх загородных центрах края построили шесть новых благоустроенных спальных корпусов на 298 мест в смену. В августе хабаровский лагерь «Олимп» дополнительно примет ещё 88 детей — там появятся два современных корпуса.
Семьи с детьми от 6 до 18 лет, постоянно проживающие в Хабаровском крае, могут получить компенсацию части стоимости путёвки. По поручению Дмитрия Демешина её размер в этом году увеличили на 11%: за смену в 21 день в лагерях края выплата составит 18 тысяч рублей. Доход семьи при этом не учитывается, а обращаться за компенсацией можно несколько раз за каникулы.