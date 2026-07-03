Младший лейтенант Фролов из Хабаровского края удостоен трех государственных наград

Гвардии младший лейтенант В. Фролов прошёл путь от рядового десантника до командира взвода. Он родился в Хабаровском крае. С ранних лет будущий офицер проявлял настойчивость и стремление к самосовершенствованию.
В школьные годы занимался лыжным спортом, а после окончания школы поступил в промышленно-экономический техникум, где получил специальность техника-строителя. Тогда же увлёкся смешанными единоборствами, которые помогли воспитать дисциплину, выдержку и силу характера, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Военную службу по призыву он проходил в отдельной гвардейской десантно -штурмовой бригаде Восточного военного округа. В ноябре 2024 года Фролов заключил контракт с Министерством обороны РФ, и был назначен командиром отделения отдельного мотострелкового батальона Восточного военного округа.
Уже через месяц он отправился в зону проведения специальной военной операции.
Бывший десантник выполнял задачи по защите подразделений от беспилотных летательных аппаратов противника. Его работа позволяла сохранять жизни военнослужащих и обеспечивать устойчивость действий подразделений на переднем крае.
Весной 2025 года В. Фролов был переведён в гвардейское мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Республике Бурятия, где занял должность заместителя командира взвода.
А в августе за проявленные профессиональные качества и боевой опыт ему было присвоено первое офицерское звание — младший лейтенант. Одновременно Фролову доверили командование взводом.
Одним из наиболее значимых эпизодов его боевого пути стала операция по освобождению населённого пункта Январское. Подразделение под его командованием успешно выполнило поставленную задачу. Молодой офицер лично участвовал в штурме укреплённых позиций противника, и вместе со своими бойцами зачищал опорные пункты.
В ходе одного из боестолкновений российские военнослужащие вступили в бой с превосходящими силами противника. Тем не менее подразделение выполнило задачу, уничтожив значительное количество живой силы противника и захватив трофейное вооружение иностранного производства.
В апреле 2026 года в районе населённого пункта Доброполье подразделение младшего лейтенанта Фролова вновь оказалось в центре тяжёлого боя. Стрелковое противостояние продолжалось весь день. Благодаря грамотному руководству командира, выдержке и слаженным действиям личного состава поставленная задача была выполнена.
За время участия в специальной военной операции В. Фролов совершил десятки боевых выходов, каждый из которых требовал мужества, профессионализма и ответственности за подчинённых.
За проявленные отвагу и самоотверженность гвардии младший лейтенант В. Фролов награждён медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени и медалью Жукова.