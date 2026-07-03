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Ещё одна сеть АЗС возобновила продажу бензина в Иркутске и Ангарске

Одна из сетей опубликовала на официальном сайте сообщение, в котором указаны адреса АЗС, которые начали работу — расположены они в каждом районе областного центра, а также Ангарска и посёлка Мамоны.

Источник: Аргументы и факты

Бензин начали продавать на независимых автозаправочных станциях в Иркутске утром 3 июля. Одна из сетей опубликовала на официальном сайте сообщение, в котором указаны адреса АЗС, которые начали работу, — расположены они в каждом районе областного центра, а также Ангарска и посёлка Мамоны.

«На АЗС будут действовать ограничения: в частности, запрещён отпуск топлива в канистры и другие ёмкости, — говорится в сообщении. — Ограничен и объём: не более 30 литров на один автомобиль. Онлайн-сервисы по заправке топлива временно не работают. Отпуск бензина по топливным картам других АЗС также не осуществляется».

Продажу топлива физическим лицам без топливных карт возобновили ещё на одной сети АЗС в Иркутске утром 3 июля. Впрочем, на части автозаправочных станций он уже закончился, и когда произойдёт новая поставка, неизвестно.