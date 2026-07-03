Адвокат Жорин назвал признаки мошеннической подработки для подростков

Адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru раскрыл основные признаки мошеннической подработки для подростков.
По словам эксперта, распознать мошенническую подработку можно по нескольким характерным признакам. В первую очередь насторожить должны обещания высокого дохода за выполнение простых действий, отсутствие информации о работодателе, которую можно проверить, а также отказ от заключения письменного трудового договора.
Как отметил Сергей Жорин, тревожным сигналом является и требование заранее оплатить обучение, регистрацию, доступ к рабочей платформе или внести так называемый страховой взнос. Он добавил, что особую опасность представляют вакансии, предполагающие оформление или передачу банковской карты, предоставление доступа к онлайн-банку, приём и перевод денежных средств третьих лиц либо снятие наличных за вознаграждение.
Адвокат рекомендует заранее проверять работодателя через официальные реестры, а также связываться с компанией по контактам, размещённым на её официальном сайте. Кроме того, до начала сотрудничества необходимо получить трудовой или иной договор, в котором чётко указаны обязанности сторон, размер вознаграждения и порядок его выплаты.