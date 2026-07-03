Адвокат Жорин назвал признаки мошеннической подработки для подростков

Адвокат рекомендует заранее проверять работодателя через официальные реестры, а также связываться с компанией по контактам, размещённым на её официальном сайте. Кроме того, до начала сотрудничества необходимо получить трудовой или иной договор, в котором чётко указаны обязанности сторон, размер вознаграждения и порядок его выплаты.