Юрист сказал, как запрет «схемы Долиной» повлияет на оспаривание сделок

«Вы знаете, я скажу так. У нас судьи, когда выносят то или иное решение, помимо того, что проверяют все на соответствие закону, они ещё в большинстве случаев смотрят наперёд, понимая, что их решения будут обжаловаться той либо иной стороной. Соответственно, а как на это посмотрит апелляция, кассация, а если стороны пойдут дальше, пойдут в Верховный суд? И вот здесь судья, когда будет выносить решение в пользу, допустим, продавца, он задумается о том, что будет, если Верховный суд или кассация эти решения отменят? И у судьи в его статистике появится, одно, десять или еще сколько-то решений, которые были отменены вышестоящими инстанциями», — сказал Хаминский.