Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист сказал, как запрет «схемы Долиной» повлияет на оспаривание сделок

Верховный суд запретил так называемую «бабушкину схему». Юрист Хаминский сказал, как это повлияет на ситуацию с оспариванием сделок с недвижимостью. Читайте эксклюзивно на сайте aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Юрист Александр Хаминский в эксклюзивном комментарии для aif.ru поделился мнением о том, как разъяснения Верховного суда по «бабушкиной схеме» отразятся на решениях по оспариванию сделок с недвижимостью.

Ранее Верховный суд России запретил так называемую «бабушкину схему». В разъяснениях инстанции в частности сказано, что если покупатель не знал и не мог знать о том, что продавец действовал под влиянием мошенников, сделка не может быть признана недействительной. Суды обязаны устанавливать не просто факт нахождения продавца под влиянием мошенников, но и то, мог ли покупатель об этом знать.

«Вы знаете, я скажу так. У нас судьи, когда выносят то или иное решение, помимо того, что проверяют все на соответствие закону, они ещё в большинстве случаев смотрят наперёд, понимая, что их решения будут обжаловаться той либо иной стороной. Соответственно, а как на это посмотрит апелляция, кассация, а если стороны пойдут дальше, пойдут в Верховный суд? И вот здесь судья, когда будет выносить решение в пользу, допустим, продавца, он задумается о том, что будет, если Верховный суд или кассация эти решения отменят? И у судьи в его статистике появится, одно, десять или еще сколько-то решений, которые были отменены вышестоящими инстанциями», — сказал Хаминский.

По его мнению, разъяснения Верховного суда повлияют на то, что оспаривание сделок с недвижимостью будет проходить более беспристрастно.

«Суды будут давать оценку действиям как продавца, так и покупателя. И в совокупности уже выносить то или иное решение», — добавил Хаминский.