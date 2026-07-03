Юрист сказал, как запрет «схемы Долиной» повлияет на оспаривание сделок

Юрист Александр Хаминский в эксклюзивном комментарии для aif.ru поделился мнением о том, как разъяснения Верховного суда по «бабушкиной схеме» отразятся на решениях по оспариванию сделок с недвижимостью.
Ранее Верховный суд России запретил так называемую «бабушкину схему». В разъяснениях инстанции в частности сказано, что если покупатель не знал и не мог знать о том, что продавец действовал под влиянием мошенников, сделка не может быть признана недействительной. Суды обязаны устанавливать не просто факт нахождения продавца под влиянием мошенников, но и то, мог ли покупатель об этом знать.
«Вы знаете, я скажу так. У нас судьи, когда выносят то или иное решение, помимо того, что проверяют все на соответствие закону, они ещё в большинстве случаев смотрят наперёд, понимая, что их решения будут обжаловаться той либо иной стороной. Соответственно, а как на это посмотрит апелляция, кассация, а если стороны пойдут дальше, пойдут в Верховный суд? И вот здесь судья, когда будет выносить решение в пользу, допустим, продавца, он задумается о том, что будет, если Верховный суд или кассация эти решения отменят? И у судьи в его статистике появится, одно, десять или еще сколько-то решений, которые были отменены вышестоящими инстанциями», — сказал Хаминский.
По его мнению, разъяснения Верховного суда повлияют на то, что оспаривание сделок с недвижимостью будет проходить более беспристрастно.
«Суды будут давать оценку действиям как продавца, так и покупателя. И в совокупности уже выносить то или иное решение», — добавил Хаминский.