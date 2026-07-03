Более половины опрошенных российских учащихся используют ритуалы на удачу

«Ритуалы на удачу есть почти у каждого. К ним прибегают 59% перед каждой важной работой, а 40% — перед сложной. Половина не верит в приметы всерьез, но признается, что с ними спокойнее. А 41% уверены, что они действительно работают. Лишь 8% воспринимают их в шутку и полагаются только на свои силы», — говорится в тексте.