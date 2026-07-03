Более половины опрошенных российских учащихся используют ритуалы на удачу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Больше половины (59%) опрошенных российских школьников и студентов каждый раз прибегают к ритуалам на удачу перед сдачей важной работы. Об этом говорится в совместном исследовании геосоциального приложения Blink и образовательного холдинга Skillbox, текст которого есть в распоряжении ТАСС.
«Ритуалы на удачу есть почти у каждого. К ним прибегают 59% перед каждой важной работой, а 40% — перед сложной. Половина не верит в приметы всерьез, но признается, что с ними спокойнее. А 41% уверены, что они действительно работают. Лишь 8% воспринимают их в шутку и полагаются только на свои силы», — говорится в тексте.
Как рассказали аналитики, на сегодняшний день на удачу молодежь часто загадывает желания на одинаковых числах вроде 11:11 или 22:22 (63%), сохраняет «счастливые» картинки, видео и песни (44%), а также меняет заставки или аватарки перед экзаменами (31%). Стикеры и мемы сохраняют на телефон около 30%. Некоторые рисуют руны, благодарят вселенную или даже зажигают виртуальные свечи.
Помимо этого, по данным исследования, у 40% участников опроса есть общие традиции с одноклассниками и одногруппниками. Например, вместе есть сирень или перед входом в аудиторию по-доброму обзывать друг друга на удачу.
Кроме того, 37% опрошенных школьников и студентов обращаются к молитвам и заговорам. Также популярны попытки узнать исход экзамена с помощью искусственного интеллекта, гороскопов или генераторов предсказаний. Половина делает это перед каждым экзаменом, а 22% — только в периоды сильного волнения, свидетельствуют результаты опроса.
Про классические ритуалы молодежь тоже не забывает. Почти половина по-прежнему кладет пятак под пятку, не моет голову и не стрижется перед экзаменом или надевает счастливую одежду, сказано в исследовании.
В опросе приняли участие 1 тыс. российских школьников и студентов в возрасте от 17 до 24 лет.