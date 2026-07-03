Омский ФК «Иртыш» упал на дно дивизиона и расстается с игроками

Омский футбольный клуб «Иртыш» в четверг, 2 июля 2026 года, сообщил об уходе из команды сразу трех игроков, в том числе вратаря.
«ФК “Иртыш” покинули полузащитник Никита Дорофеев, вратарь Андрей Савин и нападающий Билал Билалов.
Спасибо за игру, парни! Желаем успехов в вашей спортивной карьере", — говорится в официальном сообщении клуба.
Напомним, вратарь Андрей Савин пополнил команду в июле 2025 года, сменив покинувшего клуб Романа Райфегерсте. Теперь же Савин перешел в свой родной клуб — кировское «Динамо». Никита Дорофеев играл за Омск с 2024 года, Билал Билалов — с февраля 2026-го.
Кто стал инициатором расторжения трудовых отношений, в сообщении ФК не уточняется.
Ранее «СуперОмск» рассказывал, что в омском ФК «Иртыш» сократили число игроков: если в 2024-м в клубе числилось 30 игроков основного состава, то в 2025-м их было уже 25.
На момент публикации материала команда занимает последнее, десятое место в турнирной таблице. Из 18 игр сезона-2025/26 у команды — 1 победа и 10 поражений, 7 матчей омичи завершили вничью.