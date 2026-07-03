Власти Антальи призвали туристов жаловаться на таксистов

Ранее Life.ru писал, что в Стамбуле власти усилили контроль за работой такси и начали использовать беспилотники для выявления нарушений со стороны водителей. По данным представителей Стамбульской палаты таксистов, дроны задействуют в районах с наибольшим числом жалоб на перевозчиков, а поводом для мер стал очередной скандал с завышением стоимости поездки. Несмотря на принимаемые шаги, проблема нехватки такси в городе остаётся одной из самых острых: по оценкам городских властей, на одного водителя приходятся сотни пассажиров, что значительно усложняет ситуацию на рынке перевозок.