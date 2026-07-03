Общая трапеза ежа и лисы впервые попала на видео в заповеднике Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Ученые дирекции заповедников «Земля леопарда» в Приморье впервые получили видео, где лисица и еж, который входит в ее рацион, спокойно трапезничают рядом, сообщила РИА Новости главный специалист отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Татьяна Колка.
«Это первая фиксация подобных взаимоотношений между ежом и лисицей на территориях дирекции заповедников “Земля леопарда”. До этого похожие фиксации были с азиатскими барсуками и лисами, но именно с этими животными — впервые. К сожалению, точно неизвестно, что они ели», — сказала Колка.
Видео с трапезой двух животных опубликовано в Telegram-канале учреждения. На нем видно, что еж и лисица рядом спокойно едят что-то в траве. Доев, рыжая хищница уходит, а в кадре проявляется второй еж, который отгоняет первого от еды.
По данным ученых «Земли леопарда», при наличии обильного пищевого ресурса, более калорийного и вкусного, животные предпочтут не тратить энергию на охоту, а съедят легкодоступную находку.
Уссурийский государственный природный заповедник имени В. Л. Комарова под управлением дирекции заповедников «Земля леопарда» расположен на юге Приморского края. Здесь обитают краснокнижные амурские тигры, а с недавнего времени и редчайшие дальневосточные леопарды: в конце мая 2023 года состоялась первая в истории транслокация этих животных в Уссурийский заповедник.