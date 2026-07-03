Общая трапеза ежа и лисы впервые попала на видео в заповеднике Приморья

«Это первая фиксация подобных взаимоотношений между ежом и лисицей на территориях дирекции заповедников “Земля леопарда”. До этого похожие фиксации были с азиатскими барсуками и лисами, но именно с этими животными — впервые. К сожалению, точно неизвестно, что они ели», — сказала Колка.