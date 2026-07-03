Команда Португалии обыграла сборную Хорватии и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Португалии обыграла команду Хорватии со счетом 2:1 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась в Торонто.
В составе победителей голами отличились Криштиану Роналду (68-я минута, пенальти) и Гонсалу Рамуш (90+4). У проигравших единственный мяч забил Иван Перишич (53-я минута).
Знаменитый португальский нападающий появился на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте. Он вышел на второе место по количеству игр на мундиале, обойдя немца Лотара Маттеуса.
На счету форварда 26 матчей, больше только у аргентинца Лионеля Месси (29). Также Роналду стал самым возрастным футболистом, принявшим участие в игре плей-офф мирового первенства.
2 июля сборная Испании также впервые за 16 лет победила в матче плей-офф чемпионата мира, обыграв футболистов из Австрии. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Лучший гол группового этапа ЧМ-2026 забил форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов. Это произошло во время матча против ДР Конго в американской Атланте в субботу, 27 июня.