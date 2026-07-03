«Туту»: четверть путешественников хотели бы попробовать формат slow travel

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. До 25% опрошенных россиян хотели бы попробовать формат slow travel — путешествия без спешки, с более длительным пребыванием в одном месте. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту» (текст есть у ТАСС).
«До четверти респондентов хотели бы попробовать путешествия в таком формате, хотя опыт таких поездок есть лишь у 5% респондентов. Разрыв между теми, кто хочет попробовать и теми, кто пробовал, объясняется просто: 34% тех, кто еще не пробовал, называют главным барьером ограниченное время отпуска. Еще 23% опасаются, что такой отдых окажется скучным, 18% предпочитают насыщенную программу», — рассказали эксперты.
Slow travel — это формат путешествий без спешки, с более длительным пребыванием в одном месте, глубоким погружением в местную культуру, образ жизни и атмосферу вместо посещения большого количества городов за короткое время, пояснили в компании. Согласно исследованию, аудитория воспринимает slow travel как формат полноценного длительного путешествия: средняя ожидаемая продолжительность — 11 дней. Большинство ориентируется на поездку от 4 до 14 дней (61%). Короткий формат на два-три дня с этим стилем путешествий не ассоциируется — его называют 11%.
Те, у кого опыт slow travel уже есть, практиковали его преимущественно в России (89%), хотя 33% выбирали с этой целью и зарубежные направления. 70% отметили, что восприятие места изменилось: главное, что дает такой формат — возможность не спешить и спокойно отдохнуть (28%), новые впечатления (17%) и перезагрузку (14%). Среди привлекательных элементов slow travel лидирует погружение в местную культуру (47%), медленный ритм и спонтанность (31%), экологичный подход (23%). Долгое проживание в одном месте важно для 21%, аренда жилья вместо отеля — для 18%, сообщили в сервисе.
В опросе приняли участие 1 003 совершеннолетних россиянина, проживающих в крупных городах.