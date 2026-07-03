«Туту»: четверть путешественников хотели бы попробовать формат slow travel

Те, у кого опыт slow travel уже есть, практиковали его преимущественно в России (89%), хотя 33% выбирали с этой целью и зарубежные направления. 70% отметили, что восприятие места изменилось: главное, что дает такой формат — возможность не спешить и спокойно отдохнуть (28%), новые впечатления (17%) и перезагрузку (14%). Среди привлекательных элементов slow travel лидирует погружение в местную культуру (47%), медленный ритм и спонтанность (31%), экологичный подход (23%). Долгое проживание в одном месте важно для 21%, аренда жилья вместо отеля — для 18%, сообщили в сервисе.