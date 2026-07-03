Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За 4 месяца жители Красноярского края пожаловались на 9 вывесок с иностранными надписями

В Красноярском Роспотребнадзоре рассказали о работе по новым правилам оформления фасадных вывесок.

В Красноярском Роспотребнадзоре рассказали о работе по новым правилам оформления фасадных вывесок.

Закон вступил в силу с 1 марта и четко определил, какие надписи должны быть выполнены на русском языке, а в каких случаях допустимо использование иностранного языка.

«За четыре месяца действия обновленных норм в Управление Роспотребнадзора поступило 9 жалоб на вывески с иностранными надписями. Нарушения зафиксированы в Красноярске, Ужуре, Назарове и Зеленогорске. В числе нарушителей: предприятия общественного питания, магазины, парикмахерская, студия маникюра, сауна и сервисный центр. По каждому из этих фактов индивидуальным предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказали в пресс-службе.

Управление Роспотребнадзора предупреждает, что в случае игнорирования предупреждения, вопрос будет решаться через суд.

«Если вы увидели вывеску на иностранном языке — не проходите мимо. Сфотографируйте и пришлите нам. Мы обязательно примем меры в отношении нарушителя», — просят в управлении.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше