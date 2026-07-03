За 4 месяца жители Красноярского края пожаловались на 9 вывесок с иностранными надписями

В Красноярском Роспотребнадзоре рассказали о работе по новым правилам оформления фасадных вывесок.
Закон вступил в силу с 1 марта и четко определил, какие надписи должны быть выполнены на русском языке, а в каких случаях допустимо использование иностранного языка.
«За четыре месяца действия обновленных норм в Управление Роспотребнадзора поступило 9 жалоб на вывески с иностранными надписями. Нарушения зафиксированы в Красноярске, Ужуре, Назарове и Зеленогорске. В числе нарушителей: предприятия общественного питания, магазины, парикмахерская, студия маникюра, сауна и сервисный центр. По каждому из этих фактов индивидуальным предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказали в пресс-службе.
Управление Роспотребнадзора предупреждает, что в случае игнорирования предупреждения, вопрос будет решаться через суд.
«Если вы увидели вывеску на иностранном языке — не проходите мимо. Сфотографируйте и пришлите нам. Мы обязательно примем меры в отношении нарушителя», — просят в управлении.