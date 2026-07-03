За 4 месяца жители Красноярского края пожаловались на 9 вывесок с иностранными надписями

«За четыре месяца действия обновленных норм в Управление Роспотребнадзора поступило 9 жалоб на вывески с иностранными надписями. Нарушения зафиксированы в Красноярске, Ужуре, Назарове и Зеленогорске. В числе нарушителей: предприятия общественного питания, магазины, парикмахерская, студия маникюра, сауна и сервисный центр. По каждому из этих фактов индивидуальным предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказали в пресс-службе.