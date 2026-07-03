Красноярские врачи запатентовали метод, который помогает предотвращать тяжелые осложнения у детей после операций на сердце

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России в Красноярске разработали и запатентовали методику, которая позволяет прогнозировать и предотвращать развитие острой дыхательной недостаточности у детей после операций на сердце. Новая технология уже помогла значительно снизить частоту этого опасного осложнения.
Как рассказал детский анестезиолог-реаниматолог Александр Пфейфер, в основе методики лежит стандартизированный 12-зонный протокол ультразвукового исследования легких, который разработали специалисты центра. Во время исследования оцениваются шесть ключевых ультразвуковых признаков, позволяющих выявить даже минимальные изменения в легочной ткани.
По словам врача, ультразвуковое исследование имеет ряд преимуществ перед рентгенографией и компьютерной томографией. Метод безопасен, не связан с лучевой нагрузкой, может проводиться многократно прямо у постели пациента и позволяет обнаруживать изменения в легких на самых ранних стадиях.
На основе результатов обследований специалисты также создали и зарегистрировали в Роспатенте компьютерную программу LUCH-D, использующую алгоритмы машинного обучения. Искусственный интеллект анализирует данные УЗИ, выполненного в первые два часа после операции, и прогнозирует вероятность развития дыхательной недостаточности.
Это позволяет врачам заранее скорректировать интенсивную терапию: изменить параметры искусственной вентиляции легких, назначить необходимые препараты, провести мероприятия по расправлению легких и выбрать оптимальное положение ребенка.
Применение новой методики уже показало высокую эффективность. По данным специалистов, благодаря персонифицированному подходу частоту развития острой дыхательной недостаточности удалось снизить с 86,5% до 32,4%.
В краевом минздраве сообщают, что ежегодно в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России в Красноярске выполняют более 500 операций детям с врожденными пороками сердца. Около 50 пациентов — новорожденные с критическими пороками сердца.