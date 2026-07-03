Красноярские врачи запатентовали метод, который помогает предотвращать тяжелые осложнения у детей после операций на сердце

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России в Красноярске разработали и запатентовали методику, которая позволяет прогнозировать и предотвращать развитие острой дыхательной недостаточности у детей после операций на сердце. Новая технология уже помогла значительно снизить частоту этого опасного осложнения.