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Освежающие дожди ждут Волгоград после экстремального потепления

На выходных погода, взявшая курс не экстремальное потепление, сделает короткую передышку.

На выходных погода, взявшая курс не экстремальное потепление, сделает короткую передышку.

В субботу, 4 июля, жители Волгоградской области смогут открыть пляжный сезон — регион раскалится до +36 градусов. Первый выходной день ожидается тихим и безоблачным.

А вот в воскресенье раскаленный под июльским солнцем Волгоград омоет кратковременными дождями. Порывы ветра при этом вырастут до 15−18 м/с.

— В Волгограде температура воздуха днем поднимется максимум до +33 градусов, — отметили синоптики ЦГМС. — В некоторых районах области будет заметно прохладнее. Так, в западной части региона столбики термометров покажут не больше +23 — +28 градусов.

Фото Андрея Поручаева.