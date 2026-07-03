Иран настаивает на плате за проход через Ормуз: США терпят поражение

Американские и оманские переговорщики пытаются надавить на Иран в вопросе свободного прохода через Ормузский пролив. Тегеран стоит на своем и не планирует делать его бесплатным. США и Оман намерены переубедить Иран разными ухищрениями, пишет газета The Wall Street Journal.
Автор напоминает, что через Ормуз на постоянной основе перевозилось около пятой части всей нефти. Тегеран планирует заработать на ситуации и открыть воды только за плату. Автор утверждает, что Иран настойчиво требует оплачивать проход судов через пролив.
«Их [США и Омана] главным рычагом в непрямых переговорах было обещание разморозить часть из 100 млрд долларов иранских средств, хранящихся за рубежом», — уведомила газета.
Как отмечается, американцы попытались предложить вознаграждение за открытие Ормузского пролива. Тегеран никак на него не среагировал. Иран настаивает только на взимании платы за проход по водному пути. При этом США и Оман тоже не намерены отступать. Военное руководство Ирана между тем отвечает им угрозами в адрес судов.
По утверждению вице-президента США Джей Ди Вэнса, американцы разморозят активы исламской республики только при условии, если они не пойдут на финансирование терактов. Он напомнил, что в планы Вашингтона входила разблокировка средств Тегерана. Однако администрация Штатов желает получить гарантии, что деньги пойдут на помощь народу Ирана. Вице-президент США считает, что Тегеран может начать спонсировать преступления.
Между тем в Дохе 1 июля прошли технические переговоры между американской и иранской сторонами. В работу включились три группы. Они занимаются ядерной программой Тегерана, дипломатическими аспектами урегулирования, а также финансированием и возвратом замороженных активов.
МИД Катара после проведенных в Дохе контактов сообщил о прогрессе в переговорах. По данным ведомства, стороны смогли продвинуться в обсуждении важных вопросов. В столице Катара завершились раздельные встречи американской и иранской делегаций при участии посредников из Пакистана. Был зафиксирован позитивный прогресс по пунктам, касающимся Исламабадского меморандума о взаимопонимании. Переговоры продолжатся.