Иран настаивает на плате за проход через Ормуз: США терпят поражение

Как отмечается, американцы попытались предложить вознаграждение за открытие Ормузского пролива. Тегеран никак на него не среагировал. Иран настаивает только на взимании платы за проход по водному пути. При этом США и Оман тоже не намерены отступать. Военное руководство Ирана между тем отвечает им угрозами в адрес судов.