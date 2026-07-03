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Электрички из Симферополя в Евпаторию и Джанкой приостановлены

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости Крым. Движение пригородных поездов в пятницу из Симферополя в Евпаторию и до Джанкоя приостановлено, сообщила компания — перевозчик ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

Источник: РИА "Новости"

«Движение пригородных поездов из/в Евпаторию временно приостановлено. Движение пригородных поездов по маршруту из/в Джанкоя осуществляется только до станции Элеваторная» , — говорится в сообщении на сайте компании.

Причины не называются, о возобновлении движения в компании сообщат дополнительно.
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