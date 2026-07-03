Заблуждение продавца не повод для отмены сделки с жильем

«Это поможет отсечь различные преступные схемы. Мы знаем, что есть манипуляторы, которые втираются в доверие к пожилым людям и в корыстных целях подталкивают их к тому, чтобы по такой схеме совершить сделку, а потом отказаться. На мой взгляд, при оспаривании сделок необходимо также руководствоваться медицинскими заключениями не только на момент продажи, но и до ее совершения», — отметила Хованская.