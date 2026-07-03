Доноры Хабаровского края сдали более 8,5 тысячи литров крови за полгода

— Наши доноры понимают, что их кровь — это экстренный ресурс, без которого невозможно провести сложные операции и выходить пациентов с тяжелыми травмами. Для них сдача крови — это уже гражданская норма и необходимость, которая позволяет помочь другим людям, — сказала Оксана Кожемяко.