Доноры Хабаровского края сдали более 8,5 тысячи литров крови за полгода

На краевой станции переливания крови подвели итоги работы первого полугодия. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», за 6 месяцев жители региона сдали 8522 литра крови.
15885 доноров поддержали Всероссийскую акцию «Код донора. Единство народов России». Еще 457 жителей Хабаровского края вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.
— По числу собранного биоматериала мы находимся на уровне показателей прошлого года, — подчеркнула главный врач краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко.
Почти половина из тех, кто приходит сдавать кровь, — это молодые люди в возрасте до 35 лет.
— Наши доноры понимают, что их кровь — это экстренный ресурс, без которого невозможно провести сложные операции и выходить пациентов с тяжелыми травмами. Для них сдача крови — это уже гражданская норма и необходимость, которая позволяет помочь другим людям, — сказала Оксана Кожемяко.
Ежегодно жители Хабаровского края сдают 17 тысяч литров крови.