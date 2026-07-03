Метеозависимых омичей предупредили о магнитной буре в конце недели

Жителей Омской области предупредили о магнитной буре, которая накроет регион сегодня, 3 июля. По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, геомагнитные возмущения уже начались и продлятся как минимум трое суток.
Как поясняют учёные, это возмущение геомагнитного поля Земли, которое случается после вспышек на Солнце. По прогнозам, его сила будет умеренной, но достаточно ощутимой для метеочувствительных людей.
Особенно тяжело буря может сказаться на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, — возможны головные боли, перепады артериального давления, слабость и бессонница. Пик возмущений придётся на сегодня.
Врачи советуют в такие дни пить больше воды, гулять на свежем воздухе и сократить физические нагрузки. Тем, кто чувствует себя плохо, лучше заранее проветрить помещение и держать под рукой привычные лекарства.
Ранее мы рассказывали, что омичей предупредили о затяжных геомагнитных возмущениях. Прогноз подтверждается — буря накрывает регион, и её пик ожидается уже сегодня.