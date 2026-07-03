В Хабаровском крае провели свыше 230 рейдов

Согласно данным профильного ведомства, с начала лета на водоёмах края размещено 164 информационно предупреждающих знака, организовано 233 патруля, гражданам передано более 1,5 тысяч памяток по правилам безопасного поведения на воде. В реализации мер участвуют свыше 300 специалистов. В рамках текущей недели проведён рейд по центральной набережной и пляжным зонам города; на выходные запланированы водные патрули по Амуру и его протокам.