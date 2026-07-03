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Женщина застрелила мужчину около гипермаркета во Флориде из-за места на парковке

Женщина в американской Флориде застрелила мужчину возле гипермаркета Walmart из-за спора вокруг парковочного места. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в офисе шерифа округа Броуард.

Женщина в американской Флориде застрелила мужчину возле гипермаркета Walmart из-за спора вокруг парковочного места. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в офисе шерифа округа Броуард.

— Офицеры, прибывшие на место, обнаружили Барта Дигульельмо с огнестрельным ранением. Он скончался в больнице, — добавили в заявлении.

По данным правоохранителей, трагедия произошла в окрестностях Форт-Лодерлейл, на побережье Атлантического океана между Палм-Бич и Майами.

— Женщина на месте сотрудничала с детективами, сообщив, что стреляла в целях самообороны, — цитирует сотрудников полиции CBS News.

Решение о предъявлении обвинений будет принято прокуратурой по результатам расследования произошедшего.

До этого в Бразилии 26-летнего мужчину арестовали по подозрению в убийстве женщины. Он заявил сотрудникам правоохранительных органов, что пытался «изгнать демонов» из нее.

Кроме того, в Нидерландах 15-летнюю девочку-подростка подозревают в убийстве своих родителей и домашней собаки. У несовершеннолетней ранее были проблемы с самоидентификацией.

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