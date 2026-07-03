На Запорожье хотят упразднить плату за нотариальный перевод с украинского языка

«Нашу инициативу отменить плату за нотариальный перевод с украинского на русский язык уже рассматривают в Госдуме. Не секрет, что беженцы и эвакуированные из вновь освобожденных территорий в большинстве не имеют возможности оплатить эту услугу, а ведь им надо делать российские документы, чтобы получить социальный статус и при необходимости господдержку», — рассказал Емельяненко.