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На Запорожье хотят упразднить плату за нотариальный перевод с украинского языка

Соответствующую инициативу уже рассматривают в Госдуме, сообщил глава заксобрания региона Виктор Емельяненко.

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Плату за нотариальный перевод документов с украинского на русский язык хотят упразднить в Запорожской области. Соответствующая инициатива подана и уже рассматривается в Госдуме РФ, сообщил ТАСС глава заксобрания региона Виктор Емельяненко.

«Нашу инициативу отменить плату за нотариальный перевод с украинского на русский язык уже рассматривают в Госдуме. Не секрет, что беженцы и эвакуированные из вновь освобожденных территорий в большинстве не имеют возможности оплатить эту услугу, а ведь им надо делать российские документы, чтобы получить социальный статус и при необходимости господдержку», — рассказал Емельяненко.

Парламентарий также отметил, что нотариусов в Запорожской области катастрофически не хватает, в населенных пунктах, приближенных к линии боевого соприкосновения, их нет. «Жители вынуждены ехать в областные центры, чтобы получить нотариальные услуги, рискуя в пути быть атакованными дронами ВСУ», — подчеркнул он.

Емельяненко уточнил, что для получения нотариальных услуг по унаследованию имущества надо записаться в очередь, ближайший прием — в 2028 году. «Одно из предложений по решению проблемы — это передача отдельных видов услуг органам местного самоуправления. Такая практика уже есть в других регионах», — заключил Емельяненко.

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