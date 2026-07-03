Эксперт Прокофьев: защитить права при поломке из-за бракованного бензина нельзя

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Водители, которые покупают бензин у перекупщиков в России, не могут быть привлечены к какой-либо ответственности, но в случае поломки их автомобиля из-за некачественного бензина защитить свои права они не могут. Об этом ТАСС сообщил адвокат, заместитель председателя московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.
«Какой-либо ответственности у водителей, покупающих бензин “с рук” нет, поскольку они это делают на свой страх и риск. И при этом в случае, если топливо оказалось некачественным, и это даже привело к поломке автомобиля, то каким-либо образом защитить свои права водитель не сможет», — сказал он.
Прокофьев отметил, что и в случаях покупки топлива на официальных заправках, которое оказалось некачественным, доказать факт того, что именно это топливо привело к поломке автомобиля, практически невозможно.
Ранее член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров заявлял ТАСС, что автовладельцы могут получить компенсацию за ремонт своей машины, если поломка произошла из-за некачественного бензина. По его словам, продавец должен будет компенсировать средства за ремонт автомобиля в силу ст. 15, 1 064, 1 095, 1 096 Гражданского кодекса РФ.