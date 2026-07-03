Эксперт Прокофьев: защитить права при поломке из-за бракованного бензина нельзя

«Какой-либо ответственности у водителей, покупающих бензин “с рук” нет, поскольку они это делают на свой страх и риск. И при этом в случае, если топливо оказалось некачественным, и это даже привело к поломке автомобиля, то каким-либо образом защитить свои права водитель не сможет», — сказал он.