В Ростове отменили праздник в перинатальном центре

В Ростовской области отменили праздничное мероприятие в перинатальном центре, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности.
Торжество, запланированное на 4 июля, должно было объединить семьи детей, рождённых или спасённых в центре, с их лечащими врачами. Однако из‑за обстановки в регионе праздник не состоится — решение принято в целях обеспечения безопасности участников.
Как пояснили в социальных сетях перинатального центра, на отмену повлияли события, произошедшие на территории Ростовской области в минувшие выходные.
Организаторы поблагодарили подписчиков за понимание и выразили надежду провести встречу в более спокойное время.