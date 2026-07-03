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В Ростове отменили праздник в перинатальном центре

Торжественное мероприятие, на котором рожденные и спасенные в центре дети должны были встретится с врачами, не состоится в целях безопасности.

В Ростовской области отменили праздничное мероприятие в перинатальном центре, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности.

Торжество, запланированное на 4 июля, должно было объединить семьи детей, рождённых или спасённых в центре, с их лечащими врачами. Однако из‑за обстановки в регионе праздник не состоится — решение принято в целях обеспечения безопасности участников.

Как пояснили в социальных сетях перинатального центра, на отмену повлияли события, произошедшие на территории Ростовской области в минувшие выходные.

Организаторы поблагодарили подписчиков за понимание и выразили надежду провести встречу в более спокойное время.