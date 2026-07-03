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В российских вузах появится обязательный курс о государственном языке

В российских вузах с 2027/2028 учебного года планируют ввести обязательный курс «Русский язык как государственный».

В российских вузах с 2027/2028 учебного года планируют ввести обязательный курс «Русский язык как государственный». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Сейчас ведомство дорабатывает проект концепции с учетом мнения экспертов. Учебно-методический комплекс планируют направить в университеты в 2027 году. После этого вузы смогут включить дисциплину в расписание уже с начала 2027/2028 учебного года. При этом курс можно будет запустить в любое время в течение года.

Дисциплина войдет в единое ядро высшего образования, поэтому ее будут изучать все студенты независимо от факультета, формы и уровня обучения. По данным «Известий», курс будет посвящен российскому законодательству, которое регулирует использование государственного языка, а также практике его применения.

Главным документом при изучении дисциплины станет закон «О государственном языке РФ».