В российских вузах появится обязательный курс о государственном языке

Сейчас ведомство дорабатывает проект концепции с учетом мнения экспертов. Учебно-методический комплекс планируют направить в университеты в 2027 году. После этого вузы смогут включить дисциплину в расписание уже с начала 2027/2028 учебного года. При этом курс можно будет запустить в любое время в течение года.