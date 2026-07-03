Силы ПВО ликвидировали беспилотники над Ростовской областью в ночь на 3 июля

В ночь на 3 июля система противовоздушной обороны пресекла попытку атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Ростовской области. Об этом проинформировал глава региона Юрий Слюсарь.
Согласно его заявлению, в ходе отражения налета вражеские дроны были поражены в Миллеровском районе.
По предварительным данным, в результате инцидента никто из жителей не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано. Власти уточняют последствия происшествия.
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