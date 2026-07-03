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Что за оповещение звучит летом 2026 в Красноярске в 11:00 и в 16:00?

Подробности рассказали в Главном управлении по ГО, ЧС и ПБ Красноярска.

Подробности рассказали в Главном управлении по ГО, ЧС и ПБ Красноярска.

Днём и вечером летом 2026 в Красноярске передают звуковое оповещение по громкой связи. Но из-за эха смысл сообщения сложно разобрать. О чём извещают горожан?

Как рассказала корреспонденту krsk.aif.ru ведущий специалист Главного управления по ГО, ЧС и ПБ Красноярска Виктория Шубникова, оповещения, звучащие днём — в 11:00 — и вечером — в 16:00 — напоминают гражданам о соблюдении безопасности у воды. Звучать сообщения будут в течение всего летнего периода, в благоприятную для купания погоду.

Текст извещения, транслирующегося в 11:00: «Уважаемые горожане! Соблюдайте правила безопасного поведения при отдыхе у водоёмов. Не купайтесь в не оборудованных для этих целей местах. Не оставляйте детей на берегу водоёма без контроля взрослых. Не игнорируйте знаки безопасности “купаться запрещено”».

В 16:00 звучит сообщение следующего содержания: «Уважаемые родители! Не отпускайте детей гулять одних у водоёма. Объясните ребёнку, какие правила безопасности он должен соблюдать, находясь у воды. Не отпускайте своих детей купаться одних. Если вы отдыхаете вместе с детьми, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Помните, что несоблюдение правил поведения при отдыхе у водоёмов и отсутствие контроля со стороны родителей за детьми может привести к трагическому исходу. Помимо риска для жизни и здоровья купание в местах, где выставлены знаки “Купаться запрещено”, является административным правонарушением и влечёт за собой наложение административного штрафа».

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать летний отдых детей безопасным.