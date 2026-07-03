Что за оповещение звучит летом 2026 в Красноярске в 11:00 и в 16:00?

В 16:00 звучит сообщение следующего содержания: «Уважаемые родители! Не отпускайте детей гулять одних у водоёма. Объясните ребёнку, какие правила безопасности он должен соблюдать, находясь у воды. Не отпускайте своих детей купаться одних. Если вы отдыхаете вместе с детьми, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Помните, что несоблюдение правил поведения при отдыхе у водоёмов и отсутствие контроля со стороны родителей за детьми может привести к трагическому исходу. Помимо риска для жизни и здоровья купание в местах, где выставлены знаки “Купаться запрещено”, является административным правонарушением и влечёт за собой наложение административного штрафа».