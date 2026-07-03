Глеб Никитин поздравил сотрудников Госавтоинспекции с 90-летием службы

С момента возникновения ведомства, когда автомобили на наших дорогах были скорее «роскошью», чем «средством передвижения», и до наших дней, когда Нижегородская область превратилась в один из крупных логистических центров страны, главными задачами инспекторов были и остаются снижение аварийности и обеспечение порядка на дорогах. Сотрудники ГАИ стоят на страже безопасности водителей и пешеходов и формируют эффективную систему дорожного надзора. Сегодня в их арсенале — самые современные технические комплексы и цифровые системы, которые помогают снижать количество ДТП и осуществлять профилактику правонарушений на качественно новом уровне.