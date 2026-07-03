Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников Госавтоинспекции с 90-летием службы, которое отмечается 3 июля. Текст поздравления распространила пресс-служба главы региона и облправительства.
"Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции Нижегородской области! Поздравляю вас с 90-летием службы!
С момента возникновения ведомства, когда автомобили на наших дорогах были скорее «роскошью», чем «средством передвижения», и до наших дней, когда Нижегородская область превратилась в один из крупных логистических центров страны, главными задачами инспекторов были и остаются снижение аварийности и обеспечение порядка на дорогах. Сотрудники ГАИ стоят на страже безопасности водителей и пешеходов и формируют эффективную систему дорожного надзора. Сегодня в их арсенале — самые современные технические комплексы и цифровые системы, которые помогают снижать количество ДТП и осуществлять профилактику правонарушений на качественно новом уровне.
Социально значимая миссия Госавтоинспекции не ограничивается оперативным реагированием на дорожную обстановку. Сотрудники ГАИ воспитывают в гражданах культуру поведения на дорогах, формируют уважительное отношение ко всем участникам движения.
Поздравляю сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с 90-летием ведомства! Желаю крепкого здоровья и благополучия! Пусть на дорогах региона будет как можно меньше тревожных поводов для вызова инспекторов ГАИ!" — говорится в поздравлении.