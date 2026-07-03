В Самаре введут штрафы и парковочные зоны для электросамокатов

Контроль за соблюдением правил будет постоянным. Кто и как будет его осуществлять, пока не определено. Это будет обсуждаться совместно с дептрансом и кикшеринговыми компаниями. Асеев не исключил введение автоматической системы контроля нарушений, в которой будут задействованы и прокатчики. Они смогут штрафовать клиентов, нарушающих муниципальные правила обращения с СИМ.