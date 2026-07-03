Две уникальные реликвии вернутся в Челябинск после реставрации в Москве

«Челябинская ткань» — один из самых известных археологических артефактов Южного Урала, найденный на озере Синеглазово. Это фрагмент иранского шелкового халата, принадлежавшего представителю местной знати. В процессе реставрации специалисты не только укрепили хрупкий материал, но и получили новые сведения о технологии его изготовления. Оказалось, что изображение всадников на ткани было соткано из цветных нитей, а не нанесено на готовое полотно, как это предполагалось ранее.