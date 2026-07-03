Две уникальные реликвии вернутся в Челябинск после реставрации в Москве

В Челябинск возвращаются два уникальных экспоната из коллекции Государственного исторического музея Южного Урала — «Челябинская ткань»
«Челябинская ткань» — один из самых известных археологических артефактов Южного Урала, найденный на озере Синеглазово. Это фрагмент иранского шелкового халата, принадлежавшего представителю местной знати. В процессе реставрации специалисты не только укрепили хрупкий материал, но и получили новые сведения о технологии его изготовления. Оказалось, что изображение всадников на ткани было соткано из цветных нитей, а не нанесено на готовое полотно, как это предполагалось ранее.
Раньше этот артефакт не выставляли в зал, так как ткань очень хрупкая и боится света. А теперь у специалистов есть идея разместить экспонат в специальной витрине с соблюдением всех необходимых условий.
Второй отреставрированной реликвией стала старообрядческая икона «Рождество Христово со сценами жития». В 1971 году ее обнаружил челябинский краевед Юрий Рязанов в одном из сел рядом с Карабашом, где святыня хранилась в курятнике частного дома. Во время реставрации специалисты укрепили основу, восстановили живописный слой и расшифровали авторскую надпись, благодаря которой удалось установить точную дату создания — 18 декабря 1858 года.
Икона тоже в скором времени войдет в основную экспозицию Исторического музея. Кроме того, в Центре имени Грабаря продолжается реставрация еще двух редких икон Златоустовского завода середины XIX века.
Автор: Никита Гынгазов.