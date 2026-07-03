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Красноярцам рассказали, что делать с брошенным автомобилем во дворе

Жителям Красноярского края напомнили порядок действий при обнаружении брошенного автомобиля во дворе. Такие машины могут занимать парковочные места, мешать проезду.

Жителям Красноярского края напомнили порядок действий при обнаружении брошенного автомобиля во дворе. Такие машины могут занимать парковочные места, мешать проезду спецтехники и использованию придомовой территории. Сначала стоит попробовать найти владельца и связаться с ним через домовой чат. Иногда вопрос удается решить без обращения в органы власти. Если собственника найти не удалось или машина продолжает мешать, то нужно подать письменное заявление в местную администрацию. В обращении следует указать адрес, марку, цвет и госномер автомобиля при наличии, а также приложить фотографии. После проверки уполномоченный орган примет решение по региональному порядку выявления и перемещения таких машин, — уточнили в службе строительного надзора и жилищного контроля региона. При нарушении правил дорожного движения, например при парковке на тротуаре или детской площадке, обращаться нужно в Госавтоинспекцию. В случае, если административный порядок не помог, можно получить юридическую консультацию и выбрать дальнейший способ защиты своих прав. Напомним, что на обходе Красноярска возле Солонцов начали укладывать асфальт.