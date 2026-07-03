Красноярцам рассказали, что делать с брошенным автомобилем во дворе

Жителям Красноярского края напомнили порядок действий при обнаружении брошенного автомобиля во дворе. Такие машины могут занимать парковочные места, мешать проезду спецтехники и использованию придомовой территории. Сначала стоит попробовать найти владельца и связаться с ним через домовой чат. Иногда вопрос удается решить без обращения в органы власти. Если собственника найти не удалось или машина продолжает мешать, то нужно подать письменное заявление в местную администрацию. В обращении следует указать адрес, марку, цвет и госномер автомобиля при наличии, а также приложить фотографии. После проверки уполномоченный орган примет решение по региональному порядку выявления и перемещения таких машин, — уточнили в службе строительного надзора и жилищного контроля региона. При нарушении правил дорожного движения, например при парковке на тротуаре или детской площадке, обращаться нужно в Госавтоинспекцию. В случае, если административный порядок не помог, можно получить юридическую консультацию и выбрать дальнейший способ защиты своих прав. Напомним, что на обходе Красноярска возле Солонцов начали укладывать асфальт.