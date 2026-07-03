ФМБА: нужно создать единую цифровую платформу для медсопровождения космонавтов

«Мы последовательно движемся к системному подходу в управлении рисками для здоровья экипажей как на МКС, так и на Российской орбитальной станции в будущем. Для формирования такого подхода необходимо единое информационное пространство. Сегодня медицинские данные о космонавте формируются на разных этапах и в разных организациях: на стадии отбора и подготовки, во время самого полета, а также при последующих обращениях за медицинской помощью. Главная задача — объединить эту информацию, поэтому в основе стратегии управления рисками лежит создание единой цифровой платформы для медицинского сопровождения космонавтов на всех этапах их профессионального пути», — рассказали в агентстве.