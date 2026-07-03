ФМБА: нужно создать единую цифровую платформу для медсопровождения космонавтов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Главной задачей в рамках управления рисками для здоровья экипажей на МКС, а затем и на Российской орбитальной станции (РОС) является создание единой цифровой платформы для медицинского сопровождения космонавтов. Об этом ТАСС сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.
«Мы последовательно движемся к системному подходу в управлении рисками для здоровья экипажей как на МКС, так и на Российской орбитальной станции в будущем. Для формирования такого подхода необходимо единое информационное пространство. Сегодня медицинские данные о космонавте формируются на разных этапах и в разных организациях: на стадии отбора и подготовки, во время самого полета, а также при последующих обращениях за медицинской помощью. Главная задача — объединить эту информацию, поэтому в основе стратегии управления рисками лежит создание единой цифровой платформы для медицинского сопровождения космонавтов на всех этапах их профессионального пути», — рассказали в агентстве.
Такая платформа предполагает сопровождение от первичного отбора и подготовки до полета, реабилитации и периода после завершения профессиональной деятельности. Система строится по модульному принципу и обеспечивает полный цикл работы с данными, в том числе импорт из различных медицинских систем, загрузку телеметрии с приборов, а также личную оценку состояния здоровья космонавта и ее отображения в динамике.
«Космическая медицина — это уникальная область, поскольку за всю историю в космосе побывало менее 700 человек. Это крайне малая выборка для медицины. Чтобы делать достоверные выводы и надежно защищать здоровье экипажей, отрасли необходимо накапливать сопоставимую статистику на мировом уровне и говорить на одном методологическом языке. Поэтому единые, совместимые подходы к оценке рисков — это вклад в безопасность космонавтов всех стран и в развитие пилотируемой космонавтики в целом», — подчеркнули в ФМБА.