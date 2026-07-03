С 1 сентября хабаровчане смогут обращаться в управляющие компании через «Макс»

— С 1 сентября 2026 года у жителей многоквартирных домов появятся дополнительные цифровые возможности для общения с управляющими организациями. Через национальный мессенджер «Макс» можно будет в том числе записаться на прием в управляющую компанию и направить туда запрос или обращение по вопросам управления домом, — рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.