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С 1 сентября хабаровчане смогут обращаться в управляющие компании через «Макс»

Другие варианты связи с УК для жильцов МКД сохранятся.

Источник: Хабаровский край сегодня

С 1 сентября 2026 года в России для жильцов многоквартирных домов введут упрощенную систему связи с управляющими компаниями. Граждане смогут записаться на прием, отправить запрос или обращение в электронном формате через национальный мессенджер «Макс», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.

— С 1 сентября 2026 года у жителей многоквартирных домов появятся дополнительные цифровые возможности для общения с управляющими организациями. Через национальный мессенджер «Макс» можно будет в том числе записаться на прием в управляющую компанию и направить туда запрос или обращение по вопросам управления домом, — рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Такие изменения обусловлены вопросами удобства, и привычные методы связи они не отменяют.

— Несмотря на то что «Макс» становится дополнительным официальным каналом связи, он остается не единственным способом общения с управляющей компанией, поэтому личный прием граждан, телефон, письменные обращения и другие привычные варианты сохраняются, — добавил депутат.

Новый способ связи с управляющими компаниями отнюдь не единственное новшество в электронной среде. С июля в стране начала действовать Единая биометрическая система, которая позволяет заключить сделку с недвижимостью несколькими кликами.

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