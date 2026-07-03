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Логистический парк создадут в Аксайском районе Дона

Его проект представлен на заседании районного совета по инвестициям.

В хуторе Ленина Аксайского района намерены создать промышленный кластер — проект представили на заседании районного совета по инвестициям.

Инвестор планирует обустроить на участке площадью 437,23 га логистический парк: там разместят складские и производственные помещения, автостоянки, объекты придорожного сервиса и инженерной инфраструктуры, а также построят автодороги.

Реализация инициативы позволит открыть 2120 рабочих мест. При этом в проекте заложено значительное озеленение территории, благоустройство и обустройство зоны отдыха. Сейчас инвестор готовит проектную документацию для первого этапа строительства.

По итогам заседания проект включили в перечень инвестиционных проектов Аксайского района.

На данный момент в районе реализуют 16 крупных инвестпроектов с общим объёмом вложений свыше 67 млрд рублей — они охватывают промышленность, логистику, сельское хозяйство, жилищное строительство, торговлю и здравоохранение.