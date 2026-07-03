Хабаровчанка добилась возврата 70 тысяч рублей за лекарства для ребёнка

В Хабаровске прокуратура Центрального района вмешалась в ситуацию, когда мать ребёнка-инвалида оказалась перед выбором, которого не должно существовать. По закону её сын имел полное право на бесплатные лекарства по жизненным показаниям. На деле препаратов в аптеке льготного отпуска не оказалось, и женщине пришлось покупать их за собственные деньги.