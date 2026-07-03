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Хабаровчанка добилась возврата 70 тысяч рублей за лекарства для ребёнка

В прокуратуру она пришла, когда поняла, что самостоятельно достучаться до чиновников не получается.

В Хабаровске прокуратура Центрального района вмешалась в ситуацию, когда мать ребёнка-инвалида оказалась перед выбором, которого не должно существовать. По закону её сын имел полное право на бесплатные лекарства по жизненным показаниям. На деле препаратов в аптеке льготного отпуска не оказалось, и женщине пришлось покупать их за собственные деньги.

В прокуратуру она пришла, когда поняла, что самостоятельно достучаться до чиновников не получается. Проверка подтвердила, что ребёнка действительно не обеспечили необходимыми лекарствами, а значит, его права были нарушены. Прокурор района направил в Центральный районный суд Хабаровска иск о взыскании потраченных средств и компенсации морального вреда.

Суд полностью поддержал позицию надзорного ведомства и удовлетворил требования на сумму 70 тысяч рублей. Решение суда находится на контроле прокуратуры, и деньги должны поступить заявительнице в полном объёме.