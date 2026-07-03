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ПВО отразила атаку БПЛА в Миллеровском районе

Ночью 3 июля в ходе отражения воздушной атаки беспилотники уничтожены в Миллеровском районе. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ночью 3 июля в ходе отражения воздушной атаки беспилотники уничтожены в Миллеровском районе. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — отметил глава региона.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ночью 2 июля более 25 беспилотников были уничтожены в Боковском, Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.

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