«Ущерб превысил 14 млн»: в Красноярске будут судить банду автоподставщиков

По данным надзорного ведомства, в период с декабря 2023-го по июль 2025-го четверо красноярцев занимались инсценировками ДТП для того, чтобы получать страховые выплаты. Организатором схемы стал 26-летний красноярец. Он подбирал автомобили и места будущих столкновений, распределял роли между участниками, контролировал оформление документов и получение денег. Чаще всего инсценировки строились вокруг одного и того же маневра — движения задним ходом, при котором виновник выглядел очевидным.