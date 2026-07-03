«Ущерб превысил 14 млн»: в Красноярске будут судить банду автоподставщиков

В Красноярске перед судом предстанут организаторы 24 автоподстав на 14 млн рублей. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, в период с декабря 2023-го по июль 2025-го четверо красноярцев занимались инсценировками ДТП для того, чтобы получать страховые выплаты. Организатором схемы стал 26-летний красноярец. Он подбирал автомобили и места будущих столкновений, распределял роли между участниками, контролировал оформление документов и получение денег. Чаще всего инсценировки строились вокруг одного и того же маневра — движения задним ходом, при котором виновник выглядел очевидным.
«Чтобы не вызывать подозрений, в схеме использовались автомобили, оформленные на знакомых. Некоторые из них, не подозревая о преступном плане, после инсценированных аварий обращались в страховые компании за возмещением ущерба и передавали полученные деньги участникам группы», — рассказали в правоохранители.
Прокуратура края утвердила автоподставщикам обвинение в мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой и группой лиц по предварительному сговору (чч. 1, 2, 4 ст. 159.5 УК РФ).
В ходе расследования на имущество сообщников — автомобили и денежные средства — был наложен арест на сумму свыше причиненного ущерба. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.