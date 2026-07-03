90 лет на страже дорог: Госавтоинспекция отмечает юбилей со дня основания

— Служба не останавливается ни днем, ни ночью, ни зимой, ни летом. Искренне желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья и взаимопонимания с участниками дорожного движения. Поверьте, Госавтоинспекция — это не карающий орган, а орган по организации безопасности в ваших же интересах.