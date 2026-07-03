Детские площадки и VR-проекты запускают в Хабаровском крае с господдержкой

В Хабаровском крае предприниматели расширяют социальные услуги для жителей с помощью поручительств Гарантийного фонда. Такая поддержка помогает бизнесу получать заёмные средства на развитие, сообщили в министерстве экономического развития края.
Работа идёт в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Один из его блоков связан с поддержкой малого и среднего предпринимательства.
Особое внимание фонд уделяет социальным проектам: детскому развитию, образованию, досугу и другим направлениям, которые нужны семьям. В 2025 году поддержку получили три образовательных проекта из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре на общую сумму 13 миллионов рублей. В этом году поручительства уже помогли шести предпринимателям привлечь 10,25 миллиона рублей.
В Комсомольске-на-Амуре предприниматель Роман Лобов с помощью фонда купил 30 пар VR-очков для познавательно-развлекательного проекта. Посетителям показывают цифровые путешествия по России и Дальнему Востоку — от вулканов Камчатки до природных мест Сахалина, а также программы о подготовке космонавтов. В планах — добавить больше местных сюжетов.
В Хабаровске господдержка помогла Вере Тукаловой открыть детскую площадку. Как многодетная мама, она сделала ставку на безопасность, спокойную атмосферу, питание и развивающие программы. За первые два месяца работы заключено 20 договоров, а половина мест уже занята.
Для социальных предпринимателей в Гарантийном фонде действует льготная ставка вознаграждения — 0,25 процента годовых. Для остальных предпринимателей стоимость поручительства выше — от 0,75 до одного процента.