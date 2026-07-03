Детские площадки и VR-проекты запускают в Хабаровском крае с господдержкой

Особое внимание фонд уделяет социальным проектам: детскому развитию, образованию, досугу и другим направлениям, которые нужны семьям. В 2025 году поддержку получили три образовательных проекта из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре на общую сумму 13 миллионов рублей. В этом году поручительства уже помогли шести предпринимателям привлечь 10,25 миллиона рублей.