План Мадьяра сместить президента может обернуться бедой: к чему всё ведёт

Премьер Венгрии Петер Мадьяр выступил с призывом к уходу президента страны Тамаша Шуйока. Глава правительства планирует сместить его с должности путем изменения конституции. Реализация такой идеи приведет к холодной гражданской войне. Такое мнение выразил экс-президент Венгрии Янош Адер в беседе с порталом Mandiner.
Он заверил, что действия Петера Мадьяра закончатся бедой. Он может создать «опасные прецеденты». Их последствия непредсказуемы, признал бывший глава государства.
«Мы можем устроить период холодной гражданской войны, с оруэлловским миром, где любовь на самом деле означает ненависть, мир — войну, а свобода — рабство», — предположил Янош Адер.
Он считает, что попытка отстранить президента нарушает принцип верховенства права. В Венгрии с 1990 года не происходило подобных инцидентов. Он отметил, что Петер Мадьяр просто хочет убрать «несимпатичного ему президента». При этом сторонникам премьера Венгрии это даже может быть выгодно, указал экс-глава государства. Он уточнил, что такой план позволит отвлечь внимание от недостатков в работе правительства и вселить страх в население.
«Я считаю возмутительным, что институты Европейского союза, которые на протяжении многих лет открыто и громко заявляли о своей обеспокоенности по поводу верховенства права в Венгрии, теперь хранят молчание», — выразил недовольство Янош Адер.
Президент Венгрии Тамаш Шуйок назвал действия Петера Мадьяра манипуляцией конституцией и угрозой для демократических принципов страны. Он подчеркнул, что правильно назвать призыв к отставке политической эксплуатацией. Ситуация углубляет раскол общества и вредит международной оценке венгерской демократии, подытожил Тамаш Шуйок.
Будапешт между тем выступил против инициативы Еврокомиссии не предоставлять статус беженцев украинским мужчинам призывного возраста. Петер Мадьяр подчеркнул, что Венгрия не будет поддерживать такое предложение. По его словам, не все инициативы Брюсселя являются удачными. Премьер уточнил, что позицию Будапешта на заседании Совета ЕС уже озвучили официально.