План Мадьяра сместить президента может обернуться бедой: к чему всё ведёт

Он считает, что попытка отстранить президента нарушает принцип верховенства права. В Венгрии с 1990 года не происходило подобных инцидентов. Он отметил, что Петер Мадьяр просто хочет убрать «несимпатичного ему президента». При этом сторонникам премьера Венгрии это даже может быть выгодно, указал экс-глава государства. Он уточнил, что такой план позволит отвлечь внимание от недостатков в работе правительства и вселить страх в население.