В Турции будут бороться с завышающими цены таксистами

Власти турецкого курорта Анталья призвали туристов заявлять о таксистах-мошенниках. Это произошло после появившегося в сети резонансного видео конфликта между таксистом и иностранным туристом. Предположительно, инцидент произошёл из-за завышения стоимости поездки.
«Мы призываем всех туристов, включая гостей из России, не оставлять без внимания случаи мошенничества или недобросовестного поведения отдельных водителей такси», — сказал РИА Новости представитель муниципалитета Антальи.
За завышение тарифов, отказ использовать таксометр, мошенничество или некорректное отношение к пассажирам таксиста могут оштрафовать или временно лишить лицензии.
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