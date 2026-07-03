Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции будут бороться с завышающими цены таксистами

В Турции хотят, чтобы туристы сообщали о мошенничестве таксистов.

Источник: Комсомольская правда

Власти турецкого курорта Анталья призвали туристов заявлять о таксистах-мошенниках. Это произошло после появившегося в сети резонансного видео конфликта между таксистом и иностранным туристом. Предположительно, инцидент произошёл из-за завышения стоимости поездки.

«Мы призываем всех туристов, включая гостей из России, не оставлять без внимания случаи мошенничества или недобросовестного поведения отдельных водителей такси», — сказал РИА Новости представитель муниципалитета Антальи.

За завышение тарифов, отказ использовать таксометр, мошенничество или некорректное отношение к пассажирам таксиста могут оштрафовать или временно лишить лицензии.

Ранее сайт KP.RU перечислил главные уловки мошенников для туристов в России и за границей — от напёрсточников до обезьян-вымогателей.

Тем временем IT-эксперт Жиленко рассказал, как мошенники обманывают туристов с помощью подмены номеров.

А вот как российских туристов обманывают в Стамбуле: собрали популярные схемы мошенников с щетками для обуви, одинокими мужчинами и симитами.