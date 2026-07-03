Экс-президент Венгрии Адер: Действия Мадьяра приведут страну к гражданской войне

Действия премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который намерен сместить с должности президента страны Тамаша Шуйока, ведут к гражданской войне. Об этом заявил экс-глава государства Янош Адер.
— Мы можем устроить период гражданской войны, с оруэлловским миром, где любовь на самом деле означает ненависть, мир — войну, а свобода — рабство, — сказал политик в интервью порталу Mandiner.
Он добавил, что «в Венгрии с 1990 года не происходило ничего подобного, когда новое правительство одномоментно отстраняло от должности не симпатичного ему президента одним росчерком пера».
По данным Magyar Nemzet, радикальные действия текущего премьер-министра Венгрии вызывают обеспокоенность на Западе и могут привести к возвращению к власти Виктора Орбана.
13 июня Петер Мадьяр обвинил прошлое правительство во лжи избирателям по вопросу миграционной политики. Орбан якобы соврал, что не будет исполнять европейский миграционный пакт.
Кроме того, новый премьер-министр говорил, что новое правительство Венгрии, аналогично своим предшественникам, выступает против ускоренного приема Украины в Европейский союз.