Ростовский минсельхоз через суд пытается вернуть 20 млн рублей грантов

Минсельхозпрод Ростовской области требует через суд вернуть более 20,4 млн рублей гранта, выданного кооперативу «Миллеровский». Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд — данные размещены в картотеке суда.
Грант выделили на развитие материально‑технической базы кооператива по соглашению от 21 апреля 2025 года. Основанием для иска стало то, что организация не достигла плановых показателей деятельности за 2025 год.
Дело рассмотрят в порядке упрощённого производства. Предварительное заседание назначено на 21 июля. До этой даты кооператив должен представить отзыв на иск и доказательства его направления истцу; если у ответчика есть возражения по сумме взыскания, необходимо подготовить контррасчёт.