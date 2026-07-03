Ростовский минсельхоз через суд пытается вернуть 20 млн рублей грантов

Дело рассмотрят в порядке упрощённого производства. Предварительное заседание назначено на 21 июля. До этой даты кооператив должен представить отзыв на иск и доказательства его направления истцу; если у ответчика есть возражения по сумме взыскания, необходимо подготовить контррасчёт.