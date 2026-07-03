Модрич завершил участие в ЧМ, который может стать последним в его карьере

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу против команды Португалии мог стать последним в карьере полузащитника и капитана сборной Хорватии Луки Модрича.
Ранее ТАСС сообщал, что хорваты со счетом 1:2 уступили португальцам и завершили выступление на мировом первенстве. 27 мая журналист Николо Скира на своей странице в соцсети X сообщил, что Модрич намерен завершить карьеру после текущего чемпионата мира. Сам Модрич заявлений о своем будущем пока не делал.
Модричу 40 лет, с июля 2025 года он выступает за итальянский «Милан». С лета 2012 года хорват был игроком испанского «Реала». Вместе с командой футболист шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды — в кубке страны и пять раз — в суперкубке. В 2018 году полузащитник получил «Золотой мяч». По ходу карьеры игрок также защищал цвета английского «Тоттенхэма», хорватских «Динамо», «Интера», боснийского «Зриньски Мостара».
Модрич является серебряным (2018) и бронзовым (2022) призером чемпионатов мира в составе сборной Хорватии. Чемпионат мира — 2026 стал для него пятым мировым первенством в карьере.