Соцуслуги расширяет бизнес Хабаровского края благодаря господдержке

Гарантийный фонд Хабаровского края предоставляет поручительства малому и среднему бизнесу для доступа к кредитам на выгодных условиях. Поддержка оказывается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Особое внимание фонд уделяет социальным проектам — они закрывают потребности жителей в услугах по разным направлениям. В этом году поддержку получили уже 6 проектов на сумму 10,25 млн рублей. Среди получателей — комсомольский предприниматель Роман Лобов, который приобрел 30 пар VR-очков для познавательно-развлекательного проекта. С помощью гаджетов посетители знакомятся с достопримечательностями России, Камчатки, Сахалина. В планах — расширение видеотеки за счет местных тем. Хабаровчанка Вера Тукалова, многодетная мама, открыла детскую площадку. За первые два месяца работы заключено 20 договоров, занята половина мест. Самому маленькому посетителю — чуть больше года. Для социальных предпринимателей в фонде предусмотрена льготная ставка вознаграждения — 0,25% годовых (для остальных — 0,75−1%). Предприниматели отмечают: господдержка помогла реализовать проекты, а в планах — дальнейшее развитие.