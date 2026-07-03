Прокуратура защитила права ребенка-инвалида на получение бесплатных лекарств в Хабаровске

В Прокуратуру Центрального района Хабаровска обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее ребенок — инвалид и имеет право на бесплатные лекарства, но получить их не удается. Из-за этого женщине пришлось купить препараты на свои деньги. Прокурор района обратился в Центральный суд Хабаровска с требованием о взыскании денежных средств на приобретение лекарств и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора на сумму 70 тысяч рублей.